Macron und Charles eröffneten Schau mit Bayeux-Wandteppich

Im Beisein des britischen Königs Charles III. hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Ausstellung des berühmten mittelalterlichen Wandteppichs von Bayeux im British Museum in London eröffnet. Er hoffe, dass beide Länder Beziehungen knüpften, die "so eng wie die Fäden" des fast tausend Jahre alten Wandteppichs seien, sagte Macron am Mittwochabend bei der Zeremonie. Charles würdigte die Leihgabe als "wertvolles Symbol des Vertrauens".

© APA/AFP/POOL Allerhöchste Bewunderung für den Teppich von Bayeux