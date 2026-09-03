Nockregion und Seenregion werden mit Taxis erschlossen

Das bisherige „Nockmobil“ bekommt mit ganzjährigem Mikro-ÖV ein bedarfsorientiertes Nachfolgeangebot. Rund 270 Haltepunkte gibt es in der Region, das Land übernimmt den Großteil der Kosten.

In den Gemeinden Seeboden und Millstatt ist seit 1. September ein neues Mikro-ÖV Angebot unterwegs. Der „See-Berg-Bus“ folgt auf das bisherige „Nockmobil“ und kann ganzjährig von Einheimischen und Gästen genutzt werden. Er verbindet rund 270 Haltepunkte innerhalb der Region sowie ausgewählte Stationen in Lendorf und Spittal. „Mit dem Auslaufen des Nockmobils war für uns klar, dass es eine Nachfolgelösung für die Region braucht. Gemeinsam mit den Gemeinden Seeboden und Millstatt ist es gelungen, mit dem ‚See-Berg-Bus‘ ein Angebot umzusetzen, das auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt ist und den bestehenden öffentlichen Verkehr gezielt ergänzt“, erklärt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig. Der „See-Berg-Bus“ wird gemeinsam vom Land Kärnten und den beteiligten Gemeinden finanziert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 192.000 Euro pro Jahr, wovon das Verkehrsreferat rund 158.000 Euro übernimmt. Die Gemeinden Seeboden und Millstatt steuern zusammen etwa 34.000 Euro bei.

Für den Betrieb stehen drei Fahrzeuge zur Verfügung, darunter eines mit Elektroantrieb. Gefahren wird täglich von 6.15 bis 20 Uhr. Einen klassischen Fahrplan gibt es nicht: Die Fahrten erfolgen nach vorheriger Buchung von Haltepunkt zu Haltepunkt. Mobilitätseingeschränkte Personen können zudem eine Tür-zu-Haltepunkt oder Haltepunkt-zu-Tür-Bedienung in Anspruch nehmen. Die Buchung ist bis zu 30 Tage im Voraus über die Postbus Shuttle App, telefonisch unter 0123 500 444 24 oder bei regionalen Partnerbetrieben möglich. Bezahlt werden kann sowohl bar im Fahrzeug als auch über die App.

Der Fahrpreis richtet sich nach dem Kärntner Linienpreis, zusätzlich werden zwei Euro Komfortzuschlag verrechnet. Bei bestehenden Zeitkarten wie dem Kärnten Ticket, dem KlimaTicket Österreich oder dem Jugend.Mobil-Ticket fällt nur dieser Zuschlag an. Kinder unter sechs Jahren sowie Personen mit Behindertenpass inklusive eingetragener Begleitperson werden kostenlos befördert.

Mikro-ÖV auch für die Nockregion

Parallel zum „See-Berg-Bus“ wurde mit dem „Berg-Bad-Bus“ ein weiteres Nachfolgeangebot des bisherigen „Nockmobils“ geschaffen. Dieser hat ebenfalls mit 1. September in den Gemeinden Bad Kleinkirchheim, Reichenau und Gnesau seinen Betrieb aufgenommen. „Die beiden neuen Angebote in der Nockregion zeigen, wie bestehende Angebote weiterentwickelt und an die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort angepasst werden können. Damit schaffen wir zusätzliche Mobilitätsmöglichkeiten und verbessern die Erreichbarkeit insbesondere im ländlichen Raum“, betont der Mobilitätslandesrat.