SW Umwelttechnik: Halbjahresgewinn nach „Nullnummer“ im Vorjahr

Halbjahresbilanz des börsennotierten Kärntner Unternehmens zeigt Umsatzrückgang, aber sattem Gewinn. Zweigeteilter Blick auf Hauptmärkte Ungarn und Rumänien.

Die börsennotierte Klagenfurter SW Umwelttechnik Stoiser & Wolscher hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang verbucht, der Gewinn legte dennoch deutlich zu.

Infolge wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen seien die Erlöse gegenüber der Vorjahresperiode um 8 Prozent auf 49,7 Millionen Euro zurückgegangen, teilte das Unternehmen am Donnerstag per Aussendung mit. Das Ergebnis nach Steuern stieg deutlich auf 1,5 Millionen Euro, nach 0,04 Millionen Euro im Halbjahr 2025. Der Gewinn im Vorjahreszeitraum brach durch die schwache Bau- und Investitionstätigkeit in Ungarn auf praktisch null ein.

In Österreich habe sich das Geschäft heuer stabil entwickelt. In Ungarn erwartet das Unternehmen eine schrittweise Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes und neue Impulse für Investitionen, vor allem im Infrastruktur- und Bausektor. In Rumänien führe der Sturz der Regierung, hohe Inflation und das Budgetdefizit unterdessen weiterhin zu einer Belastung des Wachstums und Investitionsklimas.

„Gleichzeitig wirkten EU-geförderte Infrastrukturprojekte stabilisierend und boten Chancen für zusätzliche Nachfrage, insbesondere im Bau- und Infrastrukturbereich. Dieses Potenzial bleibt langfristig vorhanden“, so Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik, laut Aussendung. Eine spürbare Markterholung erwartet das Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2027.

Rumänien ist zentraler Markt

Der österreichische Markt trug mit 4,4 Millionen Euro rund 9 Prozent zum Konzernumsatz bei. Rund 46 Prozent der Erlöse erwirtschaftet die SW Umwelttechnik in Ungarn, rund 44 Prozent stammen aus Rumänien, geht aus der Aussendung hervor. Konzernweit beschäftigte das Unternehmen heuer durchschnittlich 769 Personen, die meisten davon in Rumänien.

Die SW Umwelttechnik ist eines von nur drei Unternehmen an der Börse mit Sitz in Kärnten. Dazu zählen die BKS Bank AG und die Strabag SE. Im Frühhandel legte die SW-Aktie um rund 5 Prozent zu (Kurs: 38 Euro).