Wie dieser Weizer vom Kochlöffel-Trommler zum Profi-Schlagzeuger wurde

Bereits als Kind war Timo Felber vom Schlagzeug fasziniert. Er spielte in Bands und gab bei bekannten österreichischen Musikern den Takt vor. An der Popakademie in Mannheim schlägt der 24-Jährige nun ein neues Kapitel auf.

Der 24-jährige Timo Felber aus Weiz studiert ab Herbst auf der Pop-Akademie in Mannheim

Der Rhythmus liegt Timo Felber im Blut. Bereits als Kleinkind griff der Weizer den Erzählungen nach gerne zum Kochlöffel, um auf Töpfen und Pfannen zu trommeln. Kein Wunder, wurde er doch bereits kurz nach seiner Geburt von seinem Vater Herbert mit den Tönen von Eric Clapton betört. Das absolute Schlüsselerlebnis war für Felber allerdings ein Konzert in Weiz.

© Kk Timo Felber (r.) mit Sänger Julian Grabmayer als Edmund Support in St. Pölten

Sein Vater Herbert spielte mit seiner Band „The Cream of Eric Clapton“ und der damals vierjährige Timo war ganz fasziniert. Allerdings nicht vom Sänger oder dem Gitarristen, sondern von Schlagzeuger Christian Pischel und wie er sein Instrument beherrschte. Es war die Energie, die Kraft von Rhythmus und Sound, die ihn bis heute nicht loslässt.

Mit fünf bekam er sein erstes Kinderschlagzeug, mit sechs begann er in der Musikschule Weiz Schlagzeugunterricht zu nehmen, mit 13 folgten die ersten Auftritte und Konzerte.

© Josef Hofmüller Timo Felber bei der Probe mit seinem Vater Herbert Felber

Erst einmal die Bühnenluft geschnuppert, hatte er Blut geleckt. Für ihn stand fest: Er will mehr und auf die großen Bühnen. Schlagzeugerlegenden wie Steve Gadd, Ash Soan, Joost Nickel oder Benny Greb waren große Vorbilder. Er verließ die Musikschule Weiz und wechselte zum Jugendjazzorchester an die Kunstuniversität Graz.

© Herbert Felber Foto aus vergangenen Tagen: Timo Felber (vorne rechts) im Ensemble der Musikschule Weiz

Noch während seiner Zeit im Gymnasium absolvierte er den Uni-Vorbereitungskurs Jazz/Schlagzeug. Für den damals 16-Jährigen eröffnete sich eine neue Welt. „Es war die richtige Förderung zur richtigen Zeit“, sagt er rückblickend.

© KK Timo Felber zu Gast bei den Amadeus Austrian Music Awards 2026

Nach der Matura zog es ihn nach Wien. „In Weiz war ich immer der Sohn vom Felber, in Wien kannte mich keiner. Ich wollte mein eigenes Ding machen“, erzählt er.

Mit Nathan Trent auf der Bühne

Schon während seiner Schulzeit hatte er Kontakte mit Schlagzeugern und Musikern in Wien geknüpft. „Viele hab ich einfach auf Facebook angeschrieben“, so Felber.

Bereits in der zweiten Woche in Wien lud man ihn ein, Konzerte am Schlagzeug zu begleiten. Eines führte zum anderen, in der Szene wurde er herumgereicht, tingelte als professioneller Schlagzeuger von einem Auftritt zum nächsten.

Seit 2019 gab er beim steirischen Brüderduo „Brofaction“ den Takt vor. Er stand mit bekannten Sängern wie Julian Grabmayer, Anna Sophie oder der Band „Mothers Cake“ auf der Bühne.

© Emily Slond, Ende September startet der 24-Jährige an der Pop-Akademie in Mannheim

Sein absolutes Highlight: „2023 der Eurovision Spring Jam mit Nathan Trent und Vincent Bueno in der Arena Wien, das war genial“, blickt Felber zurück.

Der Heilige Gral der Popmusik

Dem Kochlöffel ist er längst entwachsen. Heute ist er 24 Jahre alt und steht vor seinem nächsten Karrieresprung. Der Weizer Schlagzeuger, der auch Musikmanagement an der Donauuniversität in Krems studiert hat, wagt den Sprung in die Profimusikwelt.

Ab Ende September studiert er an der Popakademie in Mannheim (Deutschland). „Das ist der Heilige Gral der Pop-Unis in Europa. 90 Prozent der großen Künstler im deutschsprachigen Raum waren dort“, ist Felber begeistert.

Der Weg dorthin war nicht einfach. Hunderte junge Musiker bewerben sich jährlich, pro Instrument werden aber nur drei bis fünf Plätze vergeben. Dass er es geschafft hat, darauf ist Timo Felber stolz. „Für die Vorbereitungen auf die Aufnahmeprüfung bin ich an meine Grenzen gegangen, körperlich und geistig“, sagt der 24-Jährige. Drei Jahre wird er nun in Deutschland studieren.

© Markus Mayr Auf der Bühne mit Sängerin Anna Sophie in Lienz

Was er sich von der Zeit erhofft: „Ganz viel Input, damit ich mein ganzes Potential ausschöpfen kann, dass sich für mich neue Türen öffnen und ich mit deutschen Künstlern auf Tour gehen und in der deutschen Pop-Welt Fuß fassen kann.“ Sein Traum: „Eine Tour mit Nina Chuba oder Nico Santos“, so Felber.

Konzert „The Cream of Eric Clapton“ Termin: Sonntag, 13. September 2026, 18 Uhr im Europasaal in Weiz Präsentiert werden die größten Hits aus dem musikalischen Schaffen von Mr „Slowhand“ Eric Clapton – von mitreißenden Klassikern wie „Layla“ bis hin zu berührenden Balladen wie „Tears in Heaven“. Infos und Tickets: www.oeticket.com

Und doch: Ein bisschen Wehmut, dass er Weiz und Österreich nun den Rücken kehrt, schwingt schon mit. Noch einmal steht er in Weiz auf der Bühne. Dafür geht es „Zurück zu den Anfängen“.

© Die Band Noch einmal stehen Vater Herbert und Sohn Timo gemeinsam auf der Bühne, hier am Foto mit „The Cream of Eric Clapton Sänger Wolfgang Sang (l.)

Am 13. September spielt er mit der Band seines Vaters „The Cream of Eric Clapton“ im Europasaal in Weiz und darf sein Vorbild aus Kindheitstagen Christian Pischel als Schlagzeuger ersetzen. „Das ist für mich was ganz besonderes, ich hab noch nie ein ganzes Konzert mit Papas Band spielen dürfen“, sagt Felber und lacht. Danach beginnt ein neues Kapitel...