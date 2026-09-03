Tausende Euro verloren: Villacherin wurde über Whatsapp betrogen

Bisher unbekannte Täter versprachen einer Villacherin einen hohen Gewinn. Das Opfer gab daraufhin Codes von gekauften Online-Karten telefonisch weiter. Der Schaden: mehrere tausend Euro.

Eine vermeintliche Gewinnnachricht hat eine 77-jährige Villacherin mehrere tausend Euro gekostet. Die Frau wurde am Mittwoch, 2. September, zwischen 9 und 13.30 Uhr von einer ihr unbekannten deutschen Nummer telefonisch und über WhatsApp kontaktiert. Dabei wurde ihr ein Gewinn von mehreren hunderttausend Euro in Aussicht gestellt. Um diesen zu erhalten, kaufte die 77-Jährige Online-Karten im Wert von mehreren tausend Euro und übermittelte die dazugehörigen Codes an den unbekannten Anrufer.

Der versprochene Gewinn blieb jedoch aus. Die Villacherin erstattete daraufhin Anzeige. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Polizeiinspektion Hauptplatz ermittelt.