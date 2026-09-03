Diese wichtige Verkehrsverbindung wird in Wolfsberg saniert

Die Bauarbeiten starten kommende Woche. Der Verkehr wird einspurig geführt.

Mit kommender Woche startet das Land Kärnten Instandsetzungsarbeiten an der Unterführung Wolfsberg Nord an der Packer Straße (B70). Das Bauwerk befindet sich in einem teils desolaten Zustand und muss daher umfassend saniert werden.

„Die Packer Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung der Region und vor allem auch ein bedeutender Zubringer zur A2 Südautobahn für die Wolfsbergerinnen und Wolfsberger, für zahlreiche Pendler und die Gewerbebetriebe vor Ort. Mit der Sanierung der Unterführung wird die Verkehrssicherheit erhöht und der Erhalt dieser wichtigen Infrastruktur langfristig abgesichert. Wir stellen für die Maßnahmen 630.000 Euro aus dem Straßenbaureferat bereit“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

© Markus Andreas Traussnig Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen die Instandsetzung der Bausubstanz, die Erneuerung der Tunnelbeschichtung und die Sanierung der Entwässerung. Die Bauarbeiten beginnen kommende Woche und sollen voraussichtlich bis Mitte Dezember 2026 abgeschlossen sein. Während der Arbeiten wird der Verkehr im Baustellenbereich auf einen Fahrstreifen umgeleitet. Die Unterführung bleibt damit während der gesamten Bauzeit halbseitig befahrbar. Im Frühjahr kommenden Jahres folgen die Erneuerung der Tunnelbeleuchtung sowie die Umsetzung technischer Maßnahmen.