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Vier Familienmitglieder in Ostfrankreich tot aufgefunden
In Ostfrankreich sind nach Angaben aus Behördenkreisen vier Mitglieder einer Familie tot aufgefunden worden. Unter den Toten seien zwei Buben im Alter von sechs und neun Jahren, hieß es am Donnerstag. Demnach wurden die Leichen am Mittwochabend im Ort Gy im Département Haute-Saône auf einem Wohnwagenstellplatz gefunden. Laut der Zeitung "L'Est Républicain" hatte der Familienvater seine Angehörigen mit einer Schusswaffe getötet, bevor er Suizid beging.
Das vierte Opfer soll die Schwiegermutter des Mannes sein. Den Angaben aus Behördenkreisen zufolge befand sich das Paar in Scheidung und baute gerade ein Haus.