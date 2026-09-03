Vier Familienmitglieder in Ostfrankreich tot aufgefunden

In Ostfrankreich sind nach Angaben aus Behördenkreisen vier Mitglieder einer Familie tot aufgefunden worden. Unter den Toten seien zwei Buben im Alter von sechs und neun Jahren, hieß es am Donnerstag. Demnach wurden die Leichen am Mittwochabend im Ort Gy im Département Haute-Saône auf einem Wohnwagenstellplatz gefunden. Laut der Zeitung "L'Est Républicain" hatte der Familienvater seine Angehörigen mit einer Schusswaffe getötet, bevor er Suizid beging.

vor 12 Minuten 3. September 2026 um 07:02 Frankreich Kinder