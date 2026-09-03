Birkfeld: Pkw kam von Fahrbahn ab und landete im Graben

Verkehrsunfall in Koglhof bei Birkfeld: Ein Pkw war Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen und stürzte in den Graben. Der 32-jährige Lenker wurde leicht verletzt.

Mittwochfrüh ereignete sich in Koglhof bei Birkfeld ein Verkehrsunfall. Gegen 6.30 Uhr war ein 32-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz mit seinem Auto auf der B 72 Richtung Birkfeld unterwegs. In Koglhof nach der Soccer-Tankstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

© FF Koglhof Die Unfallursache muss noch ermittelt werden

Das Fahrzeug touchierte die Leitschiene und landete im Straßengraben. Der Lenker wurde leicht verletzt und musste von der Rettung ins LKH Weiz gebracht werden. Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden.

© FF Weiz Das Unfallfahrzeug wurde von der FF Weiz mit einem Kran geborgen

Die Freiwillige Feuerwehr Koglhof und die Stadtfeuerwehr Weiz rückten mit 21 Personen aus, sicherten die Unfallstelle und bargen das verunfallte Fahrzeug mittels Kran. Die B 72 war für die Dauer der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt.