Sabalenka nach Party-Frage verärgert, Alcaraz sicher weiter

Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka haben die dritte Runde der US Open erreicht. Letztere war danach aufgrund einer Frage eines Journalisten verärgert.

Carlos Alcaraz ist der nächste Schritt zur angestrebten Titelverteidigung bei den Tennis-US-Open gelungen. Der Spanier bestand am Mittwoch beim Grand-Slam-Turnier in New York auch die zweite Aufgabe nach seiner langen Verletzungspause souverän und hatte beim 4:6,6:0,6:3,6:2 gegen den Portugiesen Jaime Faria nur im ersten Satz Probleme. Ebenfalls in die dritte Runde eingezogen ist die topgesetzte Belarussin Aryna Sabalenka nach einem 6:1,6:1 über die Russin Polina Iatschenko.

„Ich habe mich großartig gefühlt“, sagte Alcaraz und schwärmte von der Atmosphäre am späten Abend im Arthur Ashe Stadion. „Die Zuschauer waren super elektrisierend hier in der Nightsession. Ich liebe es, in einer so großartigen Atmosphäre zu spielen.“ Nach seinem Sieg imitierte er jubelnd einen Bogenschützen. In der Vergangenheit hatte er beim Jubel auch schon Bewegungen aus anderen Sportarten nachgeahmt, so zum Beispiel einen Golfschlag.

In der dritten Runde bekommt es Alcaraz nun mit dem Chinesen Yibing Wu zu tun und ist gegen den Weltranglisten-113. erneut klarer Favorit. Der siebenfache Grand-Slam-Turniergewinner hatte wegen einer Blessur am Handgelenk seit Mitte April aussetzen müssen.

Sabalenka wegen Journalisten-Frage erzürnt

So wie Alcaraz präsentierte sich auch Sabalenka in guter Verfassung. Allerdings trübte sich bei der anschließenden Pressekonferenz nach dem Erfolg über Iatschenko die Laune der Titelverteidigerin, als sie nach ihrem Partyleben befragt wurde. „Ihr seid wie ein Witz. Partys, Spaß, warum sagt ihr so etwas überhaupt? Warum denkt ihr überhaupt daran?“, schimpfte die 28-Jährige in Richtung Medienvertreter.

Ein Reporter hatte in der Pressekonferenz erwähnt, dass es in der Woche vor dem Grand-Slam-Turnier in New York viele Partys und Spaß gegeben habe. Bevor er seine Frage an Sabalenka beenden konnte, unterbrach diese ihn. „Was für eine Frage ist das? Nur weil ich einige Aktivitäten mit Marken gepostet habe, denkt ihr, dass ich Party mache und nicht trainiere?“

Nach einem kurzen Dialog, in dem der Journalist betonte, Sabalenka nicht unterstellen zu wollen, zu viele Partys zu feiern, schloss sie mit dem Satz: „Denkt, bevor ihr etwas sagt.“ Bereits nach ihrem Erstrundenspiel hatte sie bei diesem Thema kurz angebunden reagiert und gefragt: „Warum denkt ihr, dass ich in der Woche vor dem Turnier nicht auf Tennis fokussiert war?“

Belarussin wartet seit einem halben Jahr auf Titelgewinn

Sabalenka durchlebt aktuell eine sportliche Durststrecke, sie wartet seit einem halben Jahr auf einen Titelgewinn. Bei den US Open strebt sie den dritten Triumph in New York in Folge an. In der dritten Runde geht es für die Dominatorin im Frauentennis der vergangenen Jahre gegen Kamilla Rachimowa aus Usbekistan.