Kärntner bemerkte Betrug zu spät: Zehntausende Euro weg

Ein 30-Jähriger aus Villach investierte über eine Trading-Plattform Zehntausende Euro. Nach 19 Transaktionen bemerkte er den Betrug.

Ein 30-jähriger Mann aus Villach lernte über eine Dating-Plattform eine derzeit unbekannte Frau kennen, die ihm einen Kontakt zu einem Aktienanalysten gab. Dieser wies ihn an, über eine Trading-Plattform ein Konto zu eröffnen und insgesamt 19 Transaktionen durchzuführen.

Nachdem es Probleme bei der Auszahlung gab, führte der Mann selbstständig Recherchen im Internet durch und wurde auf die Betrugsmasche aufmerksam. Zudem wurden seine Transaktionen in seinen vermeintlichen Wallets im Nachhinein als potentieller Betrug gekennzeichnet.

Dem Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Weitere Erhebungen werden geführt.