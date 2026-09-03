Prozess gegen Frau in den USA wegen Kindstötungen

Im US-Prozess wegen dreifacher Kindstötungen steigt der Druck auf die Geschworenen. Richter William Sullivan rief die Jury in Plymouth im Bundesstaat Massachusetts am Mittwoch nachdrücklich zur Einigung auf. Die zwölf Geschworenen wollen nun am Donnerstag weiter beraten. Sie hatten sich in fünf Tagen nicht über die Schuldfähigkeit der Angeklagten Lindsay C. einigen können, die nach Angaben ihrer Anwälte an einer sogenannten Wochenbettpsychose litt.

© APA/AFP Solidaritätsbekundungen mit der Angeklagten