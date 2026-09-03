Fußgänger vor Kärntner Kaufhaus von Auto erfasst und verletzt

Bei einem Unfall in Völkermarkt wurde ein 24-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und musste mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Am Mittwoch gegen 19.10 Uhr lenkte eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ihr Auto auf der Packer Straße, (B70) in Richtung Völkermarkter Innenstadt. Wenige Meter nach der Zufahrt zu einem Kaufhaus dürfte die Pensionistin einen 24-jährigen Fußgänger am dortigen Schutzweg übersehen haben.

Der 24-Jährige wurde vom Auto erfasst, gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und kam danach auf der Fahrbahn zu liegen. Nach Erstversorgung durch Notarzt und den Rettungsdienst wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkomatentest verlief negativ. Am Auto entstand Sachschaden.