19-Jähriger raste mit 190 km/h durch Feldkirchen bei Graz

Mit 190 statt der erlaubten 80 km/h wurde ein 19-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag erwischt. Seine Begründung: Er wollte das Auto „trocken fahren“.

Eine kuriose Erklärung für eine massive Geschwindigkeitsübertretung lieferte in der Nacht auf Donnerstag ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer in Feldkirchen bei Graz. Er war im Gemeindegebiet mit 190 statt 80 km/h unterwegs, als ihn eine Polizeistreife, die im Bereich des Flughafens Lenker kontrollierte, erwischte.

Der 19-Jährige beschleunigte nach dem Kreisverkehr beim Flughafen in Richtung Graz so stark, dass die Beamten ihn erst ein wenig später anhalten konnten. Auf die Frage, warum er so schnell unterwegs war, erklärte der junge Mann laut Polizei, er habe kurz zuvor sein Auto gewaschen und wolle es „trocken fahren“.

Führerschein entzogen, Auto beschlagnahmt

Die Beamten nahmen dem 19-Jährigen vorläufig den Führerschein ab. Auch das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker wird angezeigt.