Kinder finden Frauenleiche in OÖ: Verbrechen befürchtet

Spielende Kinder haben bereits am Dienstag im Bezirk Vöcklabruck am Ufer der Ager eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Der Tathergang sei Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.

© APA/THEMENBILD Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus

vor 22 Minuten 3. September 2026 um 05:23 Vöcklabruck