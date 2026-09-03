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Kinder finden Frauenleiche in OÖ: Verbrechen befürchtet

Spielende Kinder haben bereits am Dienstag im Bezirk Vöcklabruck am Ufer der Ager eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Der Tathergang sei Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus
© APA/THEMENBILD
Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus
Vöcklabruck

Laut "Krone" (Donnerstag-Ausgabe) handle es sich um eine 53-jährige Frau, die zuvor einige Tage abgängig war. Der Fundort liege demnach in Vöcklabruck.