Kärntner Pensionist raste mit über 100 km/h durch Ortsgebiet

Bei einer Verkehrskontrolle in Klagenfurt wurde ein 67-jähriger Autolenker mit 102 km/h im Ortsgebiet gestoppt. Dem Wolfsberger wurde der Führerschein sofort abgenommen.

Mittwochnacht gegen 22.45 Uhr wurden in Klagenfurt Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Bereich des Südrings wurde ein 67-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Wolfsberg, der mit 102 km/h im Ortsgebiet unterwegs war, angehalten.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.