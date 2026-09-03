Kinder fanden Frauenleiche in Oberösterreich: Verbrechen befürchtet

Man gehe von einem Tötungsdelikt aus, so die Polizei. Der Tathergang sei Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.

Spielende Kinder haben bereits am Dienstag im Bezirk Vöcklabruck am Ufer der Ager eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Der Tathergang sei Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.

Laut „Krone“ (Donnerstag-Ausgabe) handle es sich um eine 53-jährige Frau, die zuvor einige Tage abgängig war. Der Fundort liege demnach in Vöcklabruck.