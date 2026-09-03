Offene Stellen noch in einzelnen Regionen und Fächern

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs im Osten am nächsten Montag ist der Lehrerbedarf laut Bildungsressort bis auf einzelne Regionen, Standorte und Schularten gedeckt. Nur in Vorarlberg bleibt die Lage "vergleichsweise angespannt". An den Pflichtschulen (v.a. Volks-, Mittel-, Sonderschule) sind demnach 288 Stellen offen, an den Bundesschulen (AHS, BMHS) sind es 58, an den Berufsschulen drei. Insgesamt arbeiten an Österreichs Schulen über 128.000 Lehrkräfte.

© APA/THEMENBILD Der Lehrerbedarf ist am Gros der Schulen gedeckt