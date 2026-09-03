Ermittlungen nach Mordverdacht an Wiener Klinik eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen wegen Mordverdachts im Zusammenhang mit überprüfungswürdigen Todesfällen an einer Wiener Klinik eingestellt. In keinem der sechs geprüften Todesfälle konnten Hinweise auf ärztliches oder pflegerisches Fehlverhalten festgestellt werden. Eine Exhumierung der verstorbenen Patienten wurde als nicht zweckmäßig bewertet, weshalb davon abgesehen wurde. Entsprechende APA-Informationen bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek.

© APA/GEORG HOCHMUTH APAHOG06 - 15072009 - WIEN - OESTERREICH: ZU APA-TEXT II - Ein Schild der Staatsanwaltschaft Wien; fotografiert am Mittwoch, 15. Juli 2009, beim Wiener Landesgericht. APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH