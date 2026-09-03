Iran greift Ziele in Kuwait an

Der Golfstaat Kuwait ist am Donnerstagfrüh erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftabwehr wehre "feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab", teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen. Irans staatlicher Rundfunk Irib berichtete auf X, die Angriffe seien eine Antwort auf "Amerikas Verbrechen" und richteten sich gegen US-Militärstützpunkte in Kuwait.

© APA/AFP Kuwait im Visier iranischer Angriffe