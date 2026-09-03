Zwei Tote und Verletzte nach Schüssen in Minneapolis

Bei einer Schießerei in einem Hochhaus in Minneapolis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei der mutmaßliche Täter zu Tode gekommen, teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz mit. Drei Beamte seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, zwei davon mit Schusswunden. Ob der Verdächtige durch Kugeln der Polizei starb, blieb zunächst unklar. Auch die Hintergründe der Tat waren noch offen.

© APA/AFP Gouverneur Tim Walz rief dazu auf, "für Minnesota zu beten"