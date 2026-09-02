Selenskyj wütend: Schießerei zwischen Kiewer Geheimdiensten

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine undurchsichtige Schießerei zwischen seinen Geheimdiensten scharf als "absolut skandalöse Situation" kritisiert. Der Generalstaatsanwalt müsse klären, warum sich Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes SBU und des Militärgeheimdienstes HUR in Kiew einen Schusswechsel mit Verletzten geliefert hätten. "Hier in der Ukraine darf nur auf russische Besatzer geschossen werden, um die Ukraine zu verteidigen", sagte Selenskyj am Mittwoch.

© APA/dpa (Archiv) Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj