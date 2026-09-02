Spanien: Rechte Oppositionsdemos für Ceuta und gegen Sánchez

Angesichts der Migrationskrise in Ceuta haben am Mittwoch Zehntausende in Spanien bei landesweiten Kundgebungen für die Zugehörigkeit der Nordafrika-Exklave zu ihrem Land und gegen die Migrationspolitik der Regierung in Madrid demonstriert. Teilnehmer und Redner warfen der Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez bei den von der rechten Opposition organisierten Veranstaltungen eine Beschwichtigungspolitik gegenüber Marokko und mangelnde Hilfe für Ceuta vor.

© APA/AFP Rechte Demos für Ceuta und gegen Sánchez in Spanien