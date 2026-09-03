Zendaya straft Mutter nach Social-Media-Rückzug Lügen

Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin wandte sich nach Instagram-Aus zu ihrem 30. Geburtstag an ihre Fans.

Rund zwei Monate herrschte auf der Instagram-Seite von Zendaya Funkstille. Dies lag daran, dass die Schauspielerin trotz 178 Millionen Followerinnen und Followern eigentlich den Entschluss gefasst hatte, sich von der Social-Media-Plattform zurückzuziehen. Darauf lässt zumindest ein Posting ihrer Mutter Claire Stroermer schließen, das die 62-Jährige am 1. September – Zendayas 30. Geburtstag – absetzte.

Darin gratulierte sie mit einem Kinderfoto ihrer Tochter, schrieb aber gleichzeitig: „Happy Birthday an die Liebe und das Licht meines Lebens! Auch wenn du nicht mehr in den sozialen Medien bist und das hier nicht sehen wirst! Wir haben gerade über Facetime gesprochen!“

Rückzug vom Instagram-Rückzug

Ob das Geburtstagskind seine Mutter Lügen strafen oder lediglich eine Ausnahme an seinem Ehrentag machen wollte, ist nicht bekannt. Allerdings teilte die frischgebackene 30-Jährige ebenfalls ein Kinderfoto von sich auf Instagram. Dabei lautete die Bildunterschrift: „Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr das letzte Jahr meiner Zwanziger so wunderschön gemacht habt. Ich habe so viel, wofür ich dankbar bin, und so viel, worauf ich mich freuen kann – wie immer mit lieben Grüßen … Auf die 30!!!!!“

Ihre Fans dankten es der Ehefrau von „Spiderman“-Filmkollegen Tom Holland (ebenfalls 30) mit fast neun Millionen Likes und einer Flut an Glückwunschkommentaren. Zu den prominenten Gratulantinnen und Gratulanten gesellte sich unter anderem die Influencerin Jacqueline Luna, die schrieb: „Du bist in so vielerlei Hinsicht so bezaubernd.“

Ob das reicht, um Zendaya zu überzeugen, ihr riesiges Instagram-Publikum nun doch wieder regelmäßig auf der Plattform zu unterhalten, bleibt fraglich. Ein Schelm, wer gar vermutet, dass die vielbeschäftigte Schauspielerin vielleicht gar jemand anderen damit beauftragt haben könnte, ihren Social-Media-Auftritt zu kuratieren.