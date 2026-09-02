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FPÖ bringt im September ORF-Volksbegehren ein

Die Freiheitlichen nehmen weiterhin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Zange: Parteichef Herbert Kickl kündigte im "Sommergespräch" von "oe24.tv" am Mittwoch "ein großes ORF-Volksbegehren" an. Gefordert werden sollen darin "saubere Information", ein "österreichisches Programm" sowie die Abschaffung von "Zwangsgebühren". Eingebracht werden soll das Volksbegehren noch im September, so Kickl.

Kickl und die FPÖ nehmen den ORF weiter in die Zange
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Kickl und die FPÖ nehmen den ORF weiter in die Zange
WienFernsehen