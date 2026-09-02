FPÖ bringt im September ORF-Volksbegehren ein

Die Freiheitlichen nehmen weiterhin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Zange: Parteichef Herbert Kickl kündigte im "Sommergespräch" von "oe24.tv" am Mittwoch "ein großes ORF-Volksbegehren" an. Gefordert werden sollen darin "saubere Information", ein "österreichisches Programm" sowie die Abschaffung von "Zwangsgebühren". Eingebracht werden soll das Volksbegehren noch im September, so Kickl.

© APA/TOBIAS STEINMAURER Kickl und die FPÖ nehmen den ORF weiter in die Zange