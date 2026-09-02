Meinl-Reisinger bestellte russischen Botschafter ein

Als "Reaktion auf den hybriden Angriff in Leipzig durch Russland" hat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Mittwoch veranlasst, dass der russische Botschafter in Wien einbestellt wird. Das teilte das Außenministerium (BMEIA) am frühen Mittwochabend in einer Aussendung mit. "Hybride Angriffe bedrohen unsere Sicherheit. Jetzt geht es um Solidarität und Geschlossenheit innerhalb Europas", wurde die NEOS-Politikerin darin zitiert.

© APA/BARBARA GINDL (Archiv) Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS)