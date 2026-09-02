Debütant Brennan feierte dritten Etappensieg – und Gall fährt die WM

Brite im Sprint aktuell bei der Vuelta eine Klasse für sich – Österreichs Team für die Rad-WM steht.

Wenn aktuell die Sprinter am Wort sind, dann hat Matthew Brennan das Sagen. Der Brite feierte auf der einzig wirklichen „Sprinter-Etappe“ der Vuelta in Woche zwei bereits seinen dritten Etappensieg; auf dem 11. Teilstück. Der erst 21-Jährige profitierte von der perfekten Vorarbeit seiner Visma-Teamkollegen Wout van Aert und Christophe Laporte; und wenn er einmal in Fahrt ist, gibt es eben kein Vorbeikommen. In der Gesamtwertung gab es keine Verschiebung, alle Favoriten kamen mit dem Hauptfeld ins Ziel, Felix Gall ist damit weiter Dritter, 1:39 Minuten hinter dem Spanier Enric Mas und 21 Sekunden hinter dem Slowenen Primož Roglič.

Brennan wandelt damit auf den Spuren seines Vorbilds Mark Cavendish, der 2010 bei seiner ersten Spanien-Rundfahrt ebenfalls drei Etappen gewonnen hatte. Am Donnerstag geht es wieder in die Berge: Bei der Sternwarte von Calar Alto wartet die nächste Bergankunft, davor sind auf 167 Kilometern mehr als 4500 Höhenmeter zu bewältigen.

Österreichs WM-Team steht

Am Mittwoch wurde auch das österreichische Team für die Rad-WM in Montreal offiziell nominiert: Österreichs Männer-Team wird zwei Wochen nach der Vuelta neben Felix Gall auch Patrick Konrad und Felix Großschartner umfassen, die sich im 273-Kilometer–Rennen mit 3700 Höhenmetern beweisen müssen. Bei den Frauen (180 Kilometer) sind die Kärntnerin Katharina Sadnik, die Steirerin Carina Schrempf und Christina Schweinberger dabei. Großschartner und Schweinberger sind zudem im Einzelzeitfahren am Start, da war die Tirolerin vor drei Jahren sogar WM-Dritte geworden. In der U23 besteht das rot-weiß-rote Team aus Tabea Huys bzw. dem Steirer Anatol Friedl und Valentin Hofer. Bei den Junioren sind es Michael Hettegger, Michael Ortner, Niklas Wiesmayr und der Kärntner Santiago Wrolich.