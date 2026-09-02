Kein Maurerdekolleté: Französischer Baumarkt punktet mit Spezialunterhosen

Adieu, Popo! Ein französischer Baumarkt macht Schluss mit dem Maurerdekolleté – dank Unterwäsche mit eingebautem Sichtschutz.

Das sogenannte Maurerdekolleté – der aus der Hose ragende Ansatz des Hinterteils – ist nicht immer ein schöner Anblick. Um das zu vermeiden, bietet ein französischer Baumarkt nun Herrenunterhosen mit besonders hohem Bund an. „Damit ist man bei der Arbeit bequem und würdevoll angezogen“, sagte Thomas Grassin, leitender Mitarbeiter des Baumarkts Leroy Merlin im westfranzösischen Laval, dem Sender Ici.

Der Baumarkt hatte die Unterhosen bei einer Filiale in Portugal bestellt, die die Modelle 2025 im Rahmen einer Werbeaktion gratis verteilt hatte. Humorvolle Videos davon hatten sich schnell in Online-Diensten verbreitet.

Zielgruppen seien sowohl professionelle Handwerker als auch Heimwerker, erklärte der Baumarkt. Dort, wo sonst eine gewisse Hautfalte zu sehen wäre, prangt bei den Spezial-Slips stattdessen das Logo des Baumarkts auf grauer Baumwolle. „Wir haben sehr viele Anfragen aus dem ganzen Land, aber wir verkaufen die Unterhosen nicht online“, sagte eine Mitarbeiterin der PR-Abteilung.

Ganz neu ist die Idee des Baumarkts nicht: Im westfranzösischen Rennes bietet ein Unternehmen namens „Le Sourire du Plombier“ (Klempner-Lächeln) bereits seit 2015 Herrenunterhosen mit extrabreitem Bündchen.