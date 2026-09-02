Motocrossfahrer starb nach Unfall in Kärnten, auch Sohn verletzt

Bei einem Unfall in Kärnten starb ein Motocrossfahrer. Sein Sohn wurde schwer verletzt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der Vater verstarb bei dem Unfall, sein Sohn wurde schwer verletzt (Symbolfoto)

Mittwochnachmittag kam es in Köstendorf bei St. Stefan/Gailtal im Bezirk Hermagor zu einem schweren Verkehrsunfall. Vater und Sohn waren mit Motocross-Maschinen unterwegs. Für den Vater kam jede Hilfe zu spät. Das bestätigt auch die Polizei Kärnten. Sein Sohn wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Laut ORF Kärnten sollen die beiden gegen einen umgestürzten Baum geprallt sein, der nach einem Windwurf dort gelegen war. Fünf Feuerwehren standen im Einsatz.