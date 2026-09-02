Netanyahu im Gazastreifen: "Wir ziehen uns nicht zurück"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einen israelischen Militärstützpunkt im Gazastreifen besucht und dabei betont, dass Israel an der Kontrolle von rund 60 Prozent des Gebiets festhalten werde. "Wir ziehen uns nicht zurück", erklärte er in einer von seinem Büro verbreiteten Videobotschaft vor Ort. Der von den USA vorangetriebener Friedensplan sieht einen Abzug israelischer Soldaten aus dem Gebiet vor, sobald die Terrororganisation Hamas entwaffnet ist.

© APA/AFP/POOL/Ohad Zwigenberg Israels Premier Netanyahu (Archivbild)