Neue Pfarrer in Oberkärnten: Wer jetzt welche Pfarre übernimmt

Mit dem neuen Arbeitsjahr gibt es auch in den Bezirken Spittal und Hermagor einige Veränderungen bei den Pfarrleitungen. Hier ein Überblick.

In mehreren Kärntner Pfarren gibt es seit 1. September personelle Veränderungen. Davon betroffen sind auch zahlreiche Pfarren im Bezirk Spittal. Eine der markantesten Änderungen gibt es in Spittal: Der langjährige Stadtpfarrer und Spittaler Dechant Ernst Windbichler wird von seinen bisherigen Aufgaben in Spittal, Molzbichl, Amlach, Baldramsdorf und St. Peter in Holz entlastet. Künftig übernimmt er die Leitung der Pfarren Kötschach und Mauthen. Dort folgt er auf Sergius Duru, der in seine Heimatdiözese nach Nigeria zurückkehrt.

Die Leitung von Spittal, Molzbichl, Amlach, Baldramsdorf und St. Peter in Holz übernimmt Charles Lwanga Mubiru. Er war bisher Provisor in Klagenfurt-St. Theresia und Pfarrmoderator in Klagenfurt-Welzenegg. Unterstützung bekommt Mubiru in Amlach und Molzbichl von Matumona Benoit Nzonzi, der bereits als Vikar der Stadtpfarre Spittal tätig ist. Auch bei den Vikaren gibt es eine Neuerung: Maximilian Tasieobi Chilaka wird künftig als zweiter Vikar in Spittal tätig sein. Zusätzlich übernimmt er Aufgaben als Provisor in solidum in Baldramsdorf und St. Peter in Holz.

Neue Leitung für drei Pfarren

Auch in Seeboden, Lieseregg und Treffling ändert sich die Zuständigkeit. Bisher wurden die drei Pfarren von Maximilian Tasieobi Chilaka betreut. Künftig übernimmt Jaroslaw Maslanka die Leitung. Er war bisher in Wien tätig. Alexander Miklau wird unterdessen als Aushilfsseelsorger der Pfarre Spittal entlastet. Er soll künftig im gesamten Bereich der Diözese Gurk als Aushilfsseelsorger eingesetzt werden.

Auch in Heiligenblut und Sagritz gibt es einen Wechsel an der Spitze. Noah Mawaggali Mateega, der die beiden Pfarren bisher geleitet hat, wechselt nach Klagenfurt. Dort wird er künftig in den vier Stadtpfarren St. Modestus, St. Peter, Welzenegg und St. Theresia als Provisor in solidum wirken. Seine Nachfolge in Heiligenblut und Sagritz übernimmt Michael Rossian. Er war bisher Kaplan der Pfarre St. Veit an der Glan.