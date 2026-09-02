Grazer Politiker-Spesen: 60 Prozent der Auszahlungen „problembehaftet“

Der Rohbericht des Kontrollamtes offenbart: Die Grazer Stadtpolitik pflegt weiterhin einen sehr freizügigen Umgang mit Spesengeldern. Kurioser Höhepunkt: ein Schal als Geburtstagsgeschenk für sich selbst.

„Aufgrund von fehlenden Aufzeichnungen, fehlenden oder unlesbaren Belegen sowie eingeschränkter Dokumentation konnte das Kontrollamt den Kontrollauftrag des Gemeinderats nicht vollumfänglich erfüllen.“ Ein Satz, der tief blicken lässt. Der Gemeinderat der Stadt Graz hatte das Kontrollamt einstimmig damit beauftragt, die Verwendung der Verfügungsmittel für die Stadtregierungsmitglieder und Klubobleute zu kontrollieren. Was den Prüfern aber offenkundig nur eingeschränkt möglich war, wie sie selbst schreiben.

Aber trotz dieser Einschränkungen fördert nun der Rohbericht genügend Kurioses zutage. „60 Prozent der kontrollierten Stichproben an Auszahlungen waren problembehaftet“, bei zehn Prozent konnten die Prüfer „keinen städtischen Zweck im Sinne der Richtlinien“ erkennen. Das Kontrollamt hat die Ausgaben seit Jänner 2025 anonymisiert, man kann also nicht zuordnen, ob es sich um Spesen von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) oder Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) oder einem der Klubobleute wie Karl Dreisiebner (Grüne) handelt.

215.000 Euro pro Jahr als Verfügungsmittel für die Politspitze

Die Bürgermeisterin hat 50.000 Euro zur freien Verfügung, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) 34.000, die Stadträte jeweils 20.000 Euro und die Klubobleute 6200 Euro. Das Geld darf „nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der städtischen Aufgabenstellung“ ausgegeben werden. Arbeitsessen sind zulässig, aber genau zu dokumentieren; Geschenke und Spenden detto. Nicht erlaubt ist eine Spende an Parteien. Und Verfügungsmittel, die nicht aufgebraucht wurden, müssen zurückgezahlt werden.

All das hat die Stadtpolitik offenbar nur wenig beachtet. So hat jemand 40 Kaffeemaschinen mit den Verfügungsmitteln gekauft, ohne nachvollziehbar dokumentiert zu haben, wofür und für wen. Oder Krapfen, die gespendet wurden, aber mit einem Parteilogo versehen waren – eine klassische Parteiausgabe. Oder eine Rechtsberatung, deren Rechnung aber an eine Partei adressiert war – ebenfalls eine Parteiausgabe. Oder zwei Fanartikel eines Fußballvereins für einen Praktikanten, als Dank für die Verteilung eines Magazins des Gemeinderatsklubs – wieder eine Parteiausgabe.

Vermischung von Amt und Partei allgegenwärtig

© Stefan Pajman Hans-Georg-Windhaber, Chef des Kontrollamtes der Stadt Graz

Auch Inserate in Parteimedien wurden aus den Verfügungsmitteln gezahlt, Ausstattung von Klubräumlichkeiten. Und als kurioser Höhepunkt: ein „Schal mit eigenen Verfügungsmitteln als Geburtstagsgeschenk an sich selbst“.

Mit der Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel haperte es ebenfalls. Nur zwei der Politiker haben das vollständig und nachvollziehbar gemacht, vier hatten alles ausgegeben, einer hatte noch schnell kurz vor Jahreswechsel mit den verbleibenden Mitteln Gutscheine gekauft, ohne zu dokumentieren, für wen oder warum.

Spesenkonto von Eustacchio führte zu neuen Regeln

Dabei hatte die Politik nach dem öffentlich gewordenen Spesenkonto von Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) Besserung gelobt. Im Zuge des FPÖ-Finanzskandals wurden die Buchungszeilen des Stadtratskontos, auf das auch die Spesenmittel flossen, öffentlich – und warfen Fragen auf: Über 30.000 Euro wurden über die Jahre für Wein ausgegeben, zahllose Barauszahlungen an den Steuerberater getätigt, eine Silberloge für den Akademikerball in Wien verrechnet und anderes Kurioses mehr. Ein Sondergemeinderat und die neue Regeln für den Umgang mit den Verfügungsmitteln waren die Folge.

„Verfügungsmittel haben die finanziellen Probleme der Stadt weder verursacht, noch werden sie diese lösen. Trotzdem sind sie ein guter Prüfstein“, schreibt Hans-Georg Windhaber als Leiter des Kontrollamtes im Bericht. „Denn Verantwortung zeigt sich nicht erst bei Millionen. Sie zeigt sich gerade dort, wo es scheinbar nur um ein paar Euro geht.“