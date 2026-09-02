Dreiköpfige slowenische Familie stirbt nach Explosion im Urlaub

Bei einer Explosion in der Urlaubsunterkunft in Italien wurde eine slowenische Familie aus Ravne schwer verletzt. Vater, Mutter und Tochter starben später an den Verletzungen.

Ein unfassbares Unglück führte zum Tod einer Zehnjährigen, ihrer 48-jährigen Mutter und des 44-jährigen Vaters. Die slowenische Familie stammte aus Ravne na Koroškem, nur zehn Kilometer entfernt vom Grenzübergang Bleiburg-Grablach. Sie verbrachten ihren Urlaub in Italien. Dienstag letzte Woche gegen 20.30 Uhr waren sie gerade dabei im gemieteten Appartement in Mileto in Kalabrien das Abendessen zuzubreiten, als es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer heftigen Explosion kam, die die Wohnung schlagartig in Brand setzte.

Mit brennender Kleidung flüchtete die Familie aus der Wohnung und versuchte sich mit einem Sprung in den Pool der Wohnanlage zu retten. Zwei Carabinieri, die ebenfalls ihren Urlaub dort verbrachten, leisteten den schwer Verletzten sofort Erste Hilfe und versuchten den Brand mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Aber erst die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen.

In Spezialkliniken gebracht

Nach Versorgung durch die Rettungskräfte wurden die Verletzten ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Später wurden sie in Spezialkliniken verlegt: der Vater nach Palermo, die Mutter nach Catania und das Mädchen nach Bari. Der 44-jährige Mann und die 48-jährige Frau erlagen bald ihren schweren Verbrennungen. Die Ärzte in Bari kämpften über eine Woche um das Leben der Zehnjährigen, doch ihre Verletzungen waren letztendlich zu schwerwiegend. Wie 24ur.com am MIttwoch berichtete, starb auch sie.

Noch ist nicht gesichert, was zum Unglück geführt hat. Die Ermittler gehen, laut inoffiziellen Berichten italienischer Medien von einem Gasleck aus, das zur Explosion führte.

Trauer in Ravne

In Ravne wurde eine dreitägige Trauer ausgerufen: „Während dieser Zeit werden die Flaggen an den Gebäuden der Gemeinde Ravne na Koroškem auf Halbmast gesetzt und eine schwarze Flagge gehisst. Alle öffentlichen Veranstaltungen und Feierlichkeiten sind bis einschließlich Freitag, den 4. September, abgesagt“, teilte die Gemeinde Ravne mit und erklärte: „In diesen unvorstellbar schweren Stunden sprechen wir den Angehörigen, der Familie, den Freunden und der gesamten Gemeinde, die von dieser unbeschreiblichen Tragödie betroffen ist, unser tiefstes und aufrichtigstes Beileid aus.“