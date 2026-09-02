Unfall in Kroatien: Jet-Ski-Fahrer donnert in Stand-Up-Paddle-Board

War es Leichtsinn auf dem Meer? In Rovinj ist es zu einer Kollision von Urlaubern gekommen, eine Frau auf dem SUP musste ins Krankenhaus. Genauer Unfallhergang wird noch untersucht.

Vor der Küste des malerischen Rovinj zeigt sich, dass Wassersport auch gefährlich werden kann: Bei einem Seeunfall ist laut einem Bericht von Jutarnij List ein deutscher Jet-Ski-Fahrer mit einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) kollidiert, auf dem sich zwei junge Frauen befanden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15:15 Uhr im Meer südlich von Rovinj direkt vor einem örtlichen Campingplatz.

Eine der beiden Frauen wurde bei dem Aufprall verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus in Pula gebracht. Die zweite Frau blieb unverletzt. Es soll sich bei den beiden ebenfalls um deutsche Staatsbürgerinnen handeln. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Das nationale See-Rettungszentrum (MRCC Rijeka) und die zuständigen Hafenbehörden in Rovinj sowie die Lučka kapetanija in Pula nahmen Ermittlungen auf. Sie sollen nun feststellen, ob Unachtsamkeit, überhöhte Geschwindigkeit oder eine Fehleinschätzung des Abstands zu dem Zusammenstoß führten.

Hohe Geldstrafen drohen

In Kroatien gelten für Jet-Skis (offiziell als Wasserfahrzeuge mit Wasserstrahlantrieb bezeichnet) besonders strenge Sicherheits- und Abstandsvorschriften, da diese rechtlich nicht als Spielzeug, sondern als vollwertige Motorboote eingestuft werden. Für das Führen eines Jet-Skis ist in Kroatien ausnahmslos ein gültiger Bootsführerschein (z. B. das kroatische Küstenpatent B) erforderlich.

Illegales Rasen oder Gleiten innerhalb der 300-Meter-Zone vor der Küste gehört zu den am härtesten bestraften Vergehen. Die Bußgelder für unzulässige Geschwindigkeiten und Gefährdungen belaufen sich im Regelfall auf mehrere hundert bis tausend Euro. Ob in diesem Fall zu hohe Geschwindigkeit Ursache des Unfalls war, muss aber erst geklärt werden.

Vorschriften auch für SUP-Fahrer

Kroatien hat aufgrund einer Häufung von Unfällen seine Gesetzgebung auf dem Wasser kürzlich verschärft. Auch für Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) gelten klare Sicherheitsauflagen. Jede Person auf dem SUP muss eine zugelassene Schwimmweste tragen.