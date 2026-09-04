Nach Aus für Rodelhügel: Klagenfurt präsentiert Ersatzlösung

Für Aufregung sorgte im Vorjahr die Abtragung eines Rodelhügels im Ebenthaler Park in Klagenfurt. Jetzt präsentierte die Stadt die Alternative.

Die Pläne der Stadt Klagenfurt sorgten im Oktober des Vorjahres für jede Menge Gesprächsstoff: Im Ebenthaler Park in Klagenfurt, einem natürlichen Naherholungsraum mit Rastplätzen, Spielgeräten und Grünflächen für Bewegungsspiele, wollte die Stadt ein Mikroklimawäldchen, das sogenannte „Moritzwäldchen“, errichten.

Im Rahmen des Projektes „Stadtklimawälder“ soll auf rund 5000 Quadratmetern ein Wald entstehen und damit einen neuen Landschaftsraum darstellen, der Naturschutz und Erholung harmonisch verbindet. Im konkreten Fall sei es als Ausgleichsfläche für die Trail-Strecke am Falkenberg gedacht. Die Kehrseite der Medaille: Ein Hügel, der gerade im Winter zahlreiche Kinder aus der Umgebung zum Rodeln einlud, musste im Zuge dessen verschwinden. Trotz massiver Anrainerproteste und einer Petition rollten die Bagger an.

Zum einen erfolgte eine Änderung des Flächenwidmungsplanes, 1,4 Hektar gewidmetes Bauland wurde in Grünland umgewidmet. Der bestehende Spielplatz bleibt mit seinen Spielgeräten weiterhin bestehen und ein Ersatzrodelhügel sollte errichtet werden. Und die Stadt hielt Wort: Im Frühjahr hat die Abteilung Stadtgarten dann damit begonnen, neben dem „Moritzwäldchen“ einen neuen Hügel zu errichten. Dafür haben die Stadtgärtner über 200 Kubikmeter Erdreich angeliefert und den Hügel angelegt.

Klimaschutz und Lebensqualität

„Ich habe den Kindern und Familien versprochen, dass es wieder einen Rodelhügel geben wird und genau dieses Versprechen habe ich gehalten. Ab sofort können die Kinder im Winter wieder mit ihren Rodeln den Hang hinuntersausen und im Sommer die Wiese zum Spielen und Butterwolgen nutzen. So verbinden wir Klimaschutz mit echter Lebensqualität für Familien“, betont Klagenfurts Stadtgartenreferent Stadtrat Julian Geier (ÖVP).

Als Schutzmaßnahme steht jetzt vor dem Zaun ein Saum aus heimischen Wildsträuchern wie Weiden, Goldregen und Holler aus eigener Produktion. In den letzten Wochen wurde nun noch für die Begrünung und die nötige Stabilisierung des Hügels gesorgt. Damit die Kinder dort auch in Zukunft wieder im Winter unbeschwert Rodeln und Rutschen können. Der bestehende Spielplatz vor Ort blieb, wie ebenfalls versprochen, mit allen Spielgeräten vollständig erhalten.