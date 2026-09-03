Mitten im Steilhang: Diese Männer sichern das Lesachtal

Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist seit acht Jahren im Einsatz über Maria Luggau. Bei mehr als 45 Grad Steilheit arbeiten die Mitarbeiter direkt am Hang.

Die Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung sichern die Hänge oberhalb von Maria Luggau (von links): Roland Kristenauer, Martin Platzner, Andreas Umfahrer und Mathias Dutter

Seit 2018 arbeitet die Wildbach- und Lawinenverbauung nahezu ununterbrochen oberhalb von Maria Luggau. „In dieser Zeit haben wir rund 7000 Meter Sperren errichtet“, informiert Polier Andreas Umfahrer. Der Waldbrand im heurigen Frühjahr habe zusätzliche Maßnahmen notwendig gemacht. Aktuell sind zehn Arbeiter in den steilen Hängen im Einsatz. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt derzeit über der Ortschaft Promeggen. „Durch Hangrutschungen haben bestehende Lawinenbauwerke ihre Stabilität verloren“, erklärt Umfahrer, der die Arbeitsgruppe Maria Luggau leitet. „Nach dem Waldbrand müssen als Ersatz für den zerstörten Baumbestand neue Sperren errichtet werden“.

Für die Mannschaft bedeuten die Einsätze täglich neue Herausforderungen. „Wir sind auf diese Arbeiten spezialisiert“, sagt Umfahrer, „wir sind eine starke Truppe mit jungen Leuten, die bisher jede Aufgabe gemeistert haben.“ Erst beim Betreten des Geländes wird die extreme Steilheit sichtbar. Bevor die Mannschaft überhaupt mit einer Baustelle beginnen kann, müssen schmale Steige händisch in den Hang gegraben werden. „Wir haben hier mehr als 45 Grad Steilheit“, so Umfahrer weiter. Schwermaterial wird per Hubschrauber eingeflogen.

Wir haben hier über 45 Grad Steilheit – da bringt jeder Tag neue Herausforderungen. — Andreas Umfahrer , Leiter der Arbeitsgruppe Maria Luggau

© Hans Guggenberger Andreas Umfahrer ist der Leiter der Arbeitsgruppe Maria Luggau

Mit der „Spinne“ im Steilhang

Im anspruchsvollsten Abschnitt arbeitet Martin Platzner mit seiner „Spinne“. In diesem Gelände müssen nicht nur Maschinen mit Stahlseilen gesichert werden, sondern teilweise auch die Arbeiter. „Man muss immer aufpassen, dass von oben kein Stein kommt“, sagt Platzner, „jeder Tag bringt neue Situationen“. Seit mehr als 25 Jahren wird im schwierigen Gelände von der Lawinen- und Wildbachverbauung auf seine Erfahrung zurückgegriffen. „Unsere Mitarbeiter absolvieren jährlich Schulungen mit Abseil- und Bergeübungen sowie verschiedenen Seiltechniken“, betont Umfahrer. Besonders hebt er zwei Bergretter im Team hervor: Kurt Kristler und Andreas Viertler, beide erfahrene Alpinisten. „Bei Sicherheitsvorkehrungen sind wir österreichweit führend.“

© Hans Guggenberger Martin Platzner ist seit mehr als 25 Jahren im schwierigen Gelände im Einsatz

Auch die Unfallversicherungsanstalt hat sich vor Ort informiert und plant, die Sicherungsmaßnahmen österreichweit als Standard vorzugeben. Die weiteste Anfahrt hat Daniel Mandler aus Berg im Drautal. Sein Arbeitstag beginnt um 5.15 Uhr – zu dieser Zeit fährt er los, um rechtzeitig auf der Baustelle zu sein. „Die Arbeit gefällt mir hier im Lesachtal, deshalb nehme ich den weiten Weg in Kauf.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Umfahrer von der Bevölkerung: „Die Luggauer stehen hinter uns und schätzen unsere Arbeit. Wenn wir etwas brauchen, bekommen wir sofort Unterstützung.“