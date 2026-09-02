Angriff bei Rave in der Schweiz war ein Amoklauf

Drei Tage nach der tödlichen Schießerei präsentieren die Behörden neue Details zur Tat, bei der es sich laut Polizei um einen Amoklauf handelt.

Am 30. August kam es bei einem Rave in Aarau zu einer tödlichen Schießerei

Zu einer tödlichen Schießerei bei einem Rave-Festival kam es am letzten Augustwochenende in der Schweizer Stadt Aarau. Eine 22-jährige Italienerin wurde dabei getötet, sechs Personen verletzt. Nun präsentieren die Behörden erstmals Details zu der Tat: Beim Angriff handelte es sich um einen Amoklauf.

Gesamteinsatzleiter Matthias Schildknecht sagt, dass der Täter 40 Mal mit einem Sturmgewehr in Richtung der Feiernden geschossen habe.

© AFP/Fabrice Coffrini Großes Medieninteresse bei der Pressekonferenz der Polizei

Keine Anzeichen auf Mitwisser

Der Tatverdächtige wurde im Kanton Jura festgenommen, nachdem er sich der Kantonspolizei gestellt hatte. Er sprach dabei davon, dass es ihm seit einiger Zeit gesundheitlich schlecht ginge. „Zum psychischen Zustand des Beschuldigten haben wir keine gesicherten Erkenntnisse“, sagt der leitende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, Christoph Ruedi. Im Fahrzeug des Verdächtigen wurden drei Waffen gefunden, zwei Sturmgewehre und eine Pistole. Die Waffen seien alle auf die festgenommene Person registriert gewesen. Er hat sie vor zwei Jahren persönlich erworben.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er Mitwisser oder Mithelfer hatte. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte der Beschuldigte keine Beziehung zum Tatort Aarau. Eine Hausdurchsuchung habe keine Hinweise darauf geliefert, dass der Tatverdächtige ideologische oder extremistische Hintergründe habe.