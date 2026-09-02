Arbeitslosigkeit bei Frauen im Bezirk Voitsberg stark gestiegen

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Voitsberg ist im August um 7,6 Prozent gestiegen. Besonders stark betroffen sind Frauen und ältere Arbeitssuchende.

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Voitsberg ist im August weiter gestiegen. 1414 Menschen waren Ende des Monats beim AMS als arbeitslos vorgemerkt – um 100 Personen oder 7,6 Prozent mehr als im August des Vorjahres. Damit liegt der Anstieg deutlich über dem steiermarkweiten Plus von 5,4 Prozent.

Besonders stark ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen gestiegen. 702 Frauen waren Ende August ohne Beschäftigung, das entspricht einem Plus von 17,4 Prozent. Bei den Männern gab es hingegen einen leichten Rückgang von 0,6 Prozent. Auch nach Altersgruppen zeigt sich ein Anstieg: Bei den unter 25-Jährigen beträgt er vier Prozent, bei den 25- bis 49-Jährigen sechs Prozent. Am stärksten betroffen sind mit einem Plus von 11,3 Prozent die über 50-Jährigen. Sie machen mittlerweile 36,8 Prozent aller beim AMS vorgemerkten Arbeitslosen im Bezirk aus.

© KLZ / Rainer Brinskelle Franz Hansbauer, Geschäftsstellenleiter des AMS Voitsberg

Deutlich zugenommen hat auch die Zahl der Arbeitssuchenden mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen. Sie stieg innerhalb eines Jahres von 437 auf 500 Personen. Bei den anerkannten Behinderten gab es einen Anstieg von 114 auf 155 Personen.

327 offene Stellen

Eine positive Entwicklung gibt es bei den offenen Stellen: Im August waren beim AMS Voitsberg 327 Jobs gemeldet, um zehn mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig hält sich der Rückgang bei den Beschäftigten in Grenzen. 20.341 Menschen aus dem Bezirk stehen derzeit in einem Beschäftigungsverhältnis, um 37 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 6,2 Prozent und damit knapp unter dem steirischen Wert von 6,4 Prozent.

Jobmesse am 22. September

Das AMS investiert angesichts der angespannten Lage weiterhin in die Ausbildung von Fachkräften mit guten Arbeitsmarktchancen. Mitte September startet in Maria Lankowitz erneut eine Pflege- und Pflegefachassistenzausbildung. Am 22. September veranstaltet das AMS Voitsberg seine bisher größte Jobmesse in den Stadtsälen. 30 Unternehmen können sich dort präsentieren, rund 500 Arbeitssuchende werden erwartet. Ziel ist es, Unternehmen und potenzielle Mitarbeiter zusammenzubringen. Betriebe aus dem Bezirk können sich noch unter sfu.voitsberg@ams.at anmelden.