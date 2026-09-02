22 Tote bei Busunglück auf Sinai-Halbinsel

Bei einem Busunfall auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten sind 22 Menschen ums Leben gekommen. 28 weitere Menschen wurden bei dem Unfall auf der Straße zwischen den am Roten Meer gelegenen Urlaubsorten Dahab und Nuweiba im Süden des Sinai verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Kairo am Mittwoch mitteilte. Unter den Toten waren zehn Menschen aus Jordanien, wie der jordanische Staatssender Al-Mamlaka berichtete.

Zur Ursache des Unfalls machten die ägyptischen Behörden zunächst keine Angaben. Das Gesundheitsministerium erklärte, zahlreiche Rettungswagen seien zum Unfallort geschickt und die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Sinai-Halbinsel ist mit ihren Tauchrevieren und Wanderwegen ein beliebtes Urlaubsziel.

Verkehrsunfälle sind in Ägypten keine Seltenheit. Zu den häufigsten Ursachen zählen rücksichtsloses Fahrverhalten und mangelhafte Wartung. Im vergangenen Jahr kamen laut dem Statistikamt Ägyptens landesweit fast 6000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.