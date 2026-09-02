Druckerschwärze unter Venedigs Sonne: „Ink“ von Danny Boyle

Danny Boyle erzählt im Festival-Eröffnungsfilm vom Aufstieg des Medienmagnaten Rupert Murdoch und seiner Boulevardzeitung “The Sun”. Die Sonne strahlt also gleich doppelt am Lido di Venezia.

Das Filmfestival von Venedig beginnt in einem Garten. Denn während im Palazzo del Cinema noch die Sala Grande für die Zeremonie vorbereitet wird und vor dem roten Teppich schon die ersten Autogrammjäger ihre Zelte und Sonnenschirme aufschlagen, laufen ein paar Meter weiter schon die ersten Filme. Und zwar in einem eigens aufgebauten gigantischen roten Kubus namens Sala Giardino, der den verschlafenen Lido di Venezia festivalfit macht. Es ist die 83. Ausgabe des ältesten Filmfestivals der Welt, das einst 1932 auf der Terrasse des Hotel Excelsior 300 Meter weiter südlich seinen Anfang nahm und unter faschistischer Ägide schnell zum Kinoevent wurde.

Mit dem Eröffnungsfilm des Jahres 2026 hätten Mussolini und sein Finanzminister Volpi, dessen Name noch immer einen Kinosaal im Palazzo del Casino ziert, wohl keine Freude. “Ink” setzt sich kritisch mit einer Form des Populismus auseinander, der im Jahr 1969 in London die Medienwelt für immer veränderte. Rupert Murdoch übernimmt die britische Tageszeitung „The Sun”. Sein Chefredakteur Larry Lamb, der im Zentrum des Films steht, baut sie zum skrupellosen Boulevardblatt um, wie wir es hierzulande von der Kronen Zeitung eines Hans Dichand kennen.

Lamb wirft dabei zusehends alle journalistischen Standards über Bord. Regisseur Danny Boyle, erfahren im Erzählen echter Geschichten, zeichnet diese Geburt des Tabloid-Journalismus als unterhaltsamen Ritt über ein gutes Jahr nach. Dabei nimmt er den Umweg über das Theater, ist die Vorlage doch ein erfolgreiches Theaterstück von James Graham, der es auch für den Film adaptierte.

Guy Pearce als Medienmogul

Das Stück bzw. der Film dürften auch ein Fest für Juristen gewesen sein, denn immerhin ist der australischstämmige Milliardär Rupert Murdoch mit 95 Jahren noch am Leben. Im Film wird er von Guy Pearce („The Brutalist”) verkörpert, eine Besetzung, die dem echten Murdoch gefalle, wie Pierce von seiner Tochter erfahren hat. Dabei ist die Filmfigur alles andere als sympathisch. Er verlangt von seinem Chefredakteur – gespielt vom „28 Years Later”-Star Jack O’Connell - immer höhere Verkaufszahlen und ist bereit, ihm alle unmoralischen Ideen und sensationalistischen Methoden durchgehen zu lassen. Bremsen kann ihn auch Jules (Claire Foy) nicht, die einzige Frau in diesem „beunruhigend männlichen System”, wie es Danny Boyle bei der Pressekonferenz nannte. Boyle und Autor Graham wollen dabei auch das Publikum zu Komplizen machen: „Der Film zeigt Murdoch nicht als Monster. Er hatte einen Hass auf das Establishment, den ich teilen kann und er offerierte auch eine gewisse Art von Freiheit.”

Boyle erzählt damit gewissermaßen seinen eigenen modernen „Citizen Kane”. Bekannt für seinen wilden und experimentierfreudigen Stil, tut er zusammen mit Editorin Fin Oates alles, um kein verstaubtes Historienstück über die Swinging Sixties zu erzählen, inklusive eine Sparversion der „Matrix”-Bullet-Time-Einstellungen. In der Zeitungsstraße Londons, der Fleet Street, dröhnen die Druckerpressen und die Redaktionsstuben sind laut wie in den besten Hollywoodklassikern. Das zelebriert eine Zeitungsnostalgie jenseits der gedruckten Inhalte, die 2026 umso stärker trifft, als sich Print-Tageszeitungen weltweit im Sinkflug befinden und die sogenannten Holzmedien vom Internet abgelöst werden. Darauf verweist Boyle mit einer Montage am Ende seines historischen Ausflugs, die bis zu Facebook und Frauenhass-Influencer Andrew Tate führt.

Der Hauptteil des Films ist aber dem Aufstieg des Zeitungs-„Underdogs” Sun zur erfolgreichsten Tageszeitung Großbritanniens gewidmet. Die Lehre aus diesem kurzweiligen Journalismus-Film liegt also auch in der eigenen Verführung durch die Faszination des Boulevards. Und wer weiß: vielleicht gefällt „Ink” gerade deshalb ja auch dem heurigen Ehrenlöwenpreisträger der Eröffnungsgala und stolzen Sohn eines Journalisten George Clooney.

© IMAGO/Lucia Sabatelli Regisseur Danny Boyle bei der Ankunft in Venedig

Das Filmfestival von Venedig geht bis 12. September. „Ink“ soll im Februar 2027 in die österreichischen Kinos kommen.