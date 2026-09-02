Konkursverfahren über Villacher Gastronomin eröffnet

Über die Betreiberin des „Astra Stüberls“ in Villach wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Zwei Mitarbeiter sind betroffen.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwochnachmittag bekanntgab, wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Katharina Planer-Moser aus Villach eröffnet. Planer-Moser betreibt das Kaffeehaus „Astra Stüberl“.

Das Konkursverfahren wurde auf Antrag eines Gläubigers eröffnet. Wie hoch die Verbindlichkeiten sind, ist laut AKV derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind zwei Dienstnehmer betroffen. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Villacher Rechtsanwältin Margit Niederleitner bestellt. Gläubiger haben bis zum 27. Oktober Zeit, ihre Forderungen im Insolvenzverfahren anzumelden.

Weitere Details zu den wirtschaftlichen Hintergründen der Insolvenz sind derzeit noch nicht bekannt.