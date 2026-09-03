Ist der Sommer jetzt vorbei? So werden die letzten Ferientage

In der Steiermark bricht bald die letzte Ferienwoche an. Meteorologisch ist aktuell bereits Herbst. Daraus macht sich das Wetter heuer nicht wirklich etwas.

Meteorologisch ist der Sommer vorbei. Eigentlich, denn in den nächsten Tagen ist davon noch nichts spürbar, wie Alexander Hedenig, Meteorologe bei der Geosphere Austria, betont. Denn: Bis Ferienende sind weiterhin Temperaturen um die 28 Grad möglich.

Aber der Reihe nach: Am Donnerstag wird es dann zunehmend windig, auf den Bergen sind Windspitzen bis zu 60 km/h möglich. Auch in den Tälern, etwa in Graz, kann es windig werden. Hier erreichen die Windspitzen laut Hedenig aber maximal 30 bis 40 km/h. Die Temperaturen können bis auf sommerliche 27 Grad ansteigen.

© GeoSphere/Helge Bauer Alexander Hedenig ist Meteorologe bei der Geosphere Austria

Am Freitag erwartet uns laut Hedenig dann „ein Sommertag wie im Bilderbuch“. Von Bad Aussee über das Mürztal bis nach Graz und in die Südoststeiermark könnte dann noch einmal die 30-Grad-Marke fallen. Zudem ist es den ganzen Tag strahlend sonnig.

Samstag etwas durchwachsen, Sonntag strahlend sonnig

Am Wochenende ziehen dann vermehrt Wolken auf. Im Norden sind am Samstag auch einzelne Regenschauer möglich. Die Temperaturen werden dann deutlich geringer und liegen maximal zwischen 23 und 27 Grad. Im Süden bleibt es vielerorts sonnig und trocken.

Ab Sonntag herrscht laut Hedenig dann wieder Hochdruckeinfluss. Es wird in der gesamten Steiermark strahlend sonnig mit Temperaturen um die 28 Grad. Wer am Wochenende eine Wanderung in den Bergen plant, sollte sich daher laut Hedenig für den Sonntag entscheiden, denn auch auf den Bergen herrscht dann Prachtwetter. In den Tälern eignet sich der Tag ideal als Badetag.

Letzte Ferienwoche startet sommerlich, dann folgt Wetterumschwung

Die letzte Ferienwoche startet in der Steiermark abermals mit einem echten Sommertag. Ob die 30-Grad-Marke nochmals fällt, ist aktuell noch nicht ganz sicher. Auch am Dienstag bleibt es sommerlich, auch hier könnte es nochmal über 30 Grad haben. Am Mittwoch kündigt sich dann aus heutiger Sicht ein Wetterumschwung an. Es dürfte deutlich kühler und regnerischer werden.