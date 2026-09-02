Das Geld der anderen

Graz und Klagenfurt sind fast pleite, Steiermark und Kärnten sind am stärksten verschuldet. Erstaunlicherweise sind die politischen Folgen maximal überschaubar.

Schulden sind sehr lange erstaunlich unsichtbar. Und echte Schmerzen bereiten sie die längste Zeit ebenfalls nicht. Deshalb stören sie auch fast niemanden. Das ändert sich erst, wenn es einen Knall macht. Etwa wenn sich die Finanznot auf die Liquidität auswirkt und, wie es der steirischen Landeshauptstadt Graz am Mittwoch widerfuhr, in höchster Not eine Haushaltssperre verhängt werden muss. Oder wenn die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen Österreich verhängt, weil das Budget aus den Fugen geraten ist. Oder als Kärnten 2015 dringend einen Notkredit der Bundesregierung benötigte, um eine Pleite zu vermeiden.

In solchen raren Momenten richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf ein Dilemma, das zuvor über Jahre und Jahrzehnte ignoriert oder vernachlässigt wurde. Während im Bund die Folgen einer langfristig verfehlten Budgetpolitik zum ständigen Begleiter der Dreierkoalition geworden sind, spielt die Finanzpolitik in den Bundesländern eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle. Nur zur Erinnerung: Der Süden der Republik bildet bei der Pro-Kopf-Verschuldung die unrühmliche Spitze. Ganz oben rangiert die Steiermark mit 8.611 Euro pro Kopf, dann folgen Kärnten mit 8.201 Euro und das Burgenland mit 7.783 Euro je Einwohner – jeweils die Schulden von Land, Kommunen und ausgelagerten Bereichen inkludiert. Am besten schneiden Tirol (3.285 Euro) und Oberösterreich (3.336 Euro) ab.

Schulden entscheiden keine Wahlen

Wie wurscht diese Zahlen vielen Bürgerinnen und Bürgern sind, zeigen die jüngsten Umfragen und Wahlergebnisse: In Oberösterreich und Tirol müssen die beiden Landeschefs Thomas Stelzer und Anton Mattle (beide ÖVP) um ihre Wiederwahl bangen, obwohl die beiden Länder als wirtschaftliche Musterschüler gelten können. Umgekehrt konnte das Finanzelend ihrer Körperschaft der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) bei der Gemeinderatswahl ebenso wenig anhaben wie dem steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in den Umfragen. Wie das im ebenfalls maroden Klagenfurt ausschaut, wird sich Anfang 2027 zeigen.

Das lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Das Stadtoberhaupt und der Landeschef, die mit der Sanierung ihrer maroden Körperschaft bei den Wählerinnen und Wählern punkten, müssen erst noch ins Amt gelangen. Und nein, der seit heuer geltende Stabilitätspakt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ist kein Selbstläufer.

Mit dem Geld anderer Leute ist Umsicht geboten

Natürlich ist Sparen kein Selbstzweck. Wer sich um Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur und Daseinsvorsorge kümmern muss, braucht einen langen Atem und weiten Blick. Deshalb wird bei solchen Finanzentscheidungen nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten kalkuliert. Was beim öffentlichen Investieren und Finanzieren aber zu oft unterschlagen wird, sind die Grundsätze, an die sich die Verantwortlichen zu halten haben, als da sind: Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. An den Regierenden ist es, sich daran zu halten; an der Opposition und der Öffentlichkeit liegt es, darauf zu pochen.