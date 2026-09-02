Fulminantes Finale für Konzertreihe des Kiwanis Clubs Spittal

Beim Musikpavillon im Seepark in Millstatt ging die Sommerkonzertreihe des Kiwanis Clubs Spittal zu Ende. Der Erlös kommt Kindern und Jugendlichen zugute.

Der Kiwanis Club Spittal beendet mit einem Auftritt der Rockband „Little Wing“ beim Musikpavillon im Seepark in Millstatt die heurige Sommerkonzertreihe. Zahlreiche Gäste, darunter Urlauber und Einheimische, ließen sich das musikalische Finale nicht entgehen. Mehr als vier Stunden lang sorgten die Musiker rund um Bandleader Harald Millonig für Stimmung. Am Programm standen bekannte Rock-, Pop- und Blues-Klassiker. Hits wie „Hotel California“, „Sweet Home Alabama“, „Cocaine“ oder „Smoke on the Water“ begeisterten das Publikum.

„Das Konzert war ein voller Erfolg – sowohl für den Kiwanis Club Spittal als auch für die Marktgemeinde Millstatt und den Tourismusverband“, zieht Kiwanis-Präsident Martin Skorjanz eine positive Bilanz. Der Reinerlös des Charity-Open-Airs kommt Kindern und Jugendlichen in der Region zugute.