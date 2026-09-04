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Spittaler Taferlklassler werden zum Schulstart überrascht

Die 145 Kinder der ersten Klassen der drei Spittaler Volksschulen bekommen ein Vorlesebuch. Zudem werden Notfallboxen mit Schulartikeln zur Verfügung gestellt.

Eine Gruppe mit Schultaschen
© eggspress
Die Taferlklassler Rafael Neuwirth, Alexander Richtig, Konstantin Trenker (hinten von links), Helena Emberger, Anna Vukman, Leya Pleßnitzer, Zoe Feichter, Alessia Werginz und Sophie Fertin (vorne von links) mit Gerhard Köfer, Almut Smoliner, Evelyn Köfer, Andrea Schmölzer, Andrea Huber und Barbara Samobor
Spittal an der DrauVolksschule

Im heurigen Schuljahr starten 145 Spittaler Taferlklassler an den drei Volksschulen West, Ost und Molzbichl in einen neuen Lebensabschnitt. „Als kleine Überraschung zum Schulbeginn erhalten alle Kinder der ersten Klassen von der Stadtgemeinde Spittal traditionell ein Erstlesebuch, das von den Lehrkräften direkt in den Klassen überreicht wird“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.

Zusätzlich stattet die Stadtgemeinde alle sieben ersten Klassen der drei Spittaler Volksschulen mit praktischen Notfallboxen aus. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Kind etwas vergessen oder verloren hat oder ein benötigter Schulartikel fehlt. Die Boxen sind mit wichtigen Utensilien für den Schulalltag bestückt: vom Klebstoff über den Radiergummi bis hin zum Bleistift. Produziert wurden sie von Pro Mente, befüllt von der Buchhandlung Nest.