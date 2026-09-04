Die 145 Kinder der ersten Klassen der drei Spittaler Volksschulen bekommen ein Vorlesebuch. Zudem werden Notfallboxen mit Schulartikeln zur Verfügung gestellt.

Im heurigen Schuljahr starten 145 Spittaler Taferlklassler an den drei Volksschulen West, Ost und Molzbichl in einen neuen Lebensabschnitt. „Als kleine Überraschung zum Schulbeginn erhalten alle Kinder der ersten Klassen von der Stadtgemeinde Spittal traditionell ein Erstlesebuch, das von den Lehrkräften direkt in den Klassen überreicht wird“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.

Zusätzlich stattet die Stadtgemeinde alle sieben ersten Klassen der drei Spittaler Volksschulen mit praktischen Notfallboxen aus. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Kind etwas vergessen oder verloren hat oder ein benötigter Schulartikel fehlt. Die Boxen sind mit wichtigen Utensilien für den Schulalltag bestückt: vom Klebstoff über den Radiergummi bis hin zum Bleistift. Produziert wurden sie von Pro Mente, befüllt von der Buchhandlung Nest.