Wrack von gesunkener Fähre vor Zypern erreicht

Nach dem Schiffsunglück mit mindestens acht Toten vor der Mittelmeerinsel Zypern hat ein Spezialteam das Wrack in rund 500 Metern Tiefe erreicht. "Das Schiff wurde erreicht", sagte Tufan Erhürman, Präsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern laut der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Such- und Rettungsarbeiten gingen weiter. Zum Einsatz kamen ferngesteuerte Unterwasserroboter, die für Tiefen von 500 bis 1.000 Metern ausgelegt sind.

© APA/AFP Die Such- und Rettungsarbeiten gehen weiter