Pölser Klangschmiede sang im Gurker Dom

Pölser Stimmen sorgten in Gurk für Begeisterung: Die Pölser Klangschmiede begleitete einen Gottesdienst im Gurker Dom musikalisch.

Die Pölser Klangschmiede unter der Leitung von Barbara Öffl begeisterte im Gurker Dom

Gemeinsames Singen verbindet auch über regionale Grenzen hinweg. Eine besondere Ehre wurde der Pölser Klangschmiede zuteil: Unter der Leitung von Barbara Öffl gestaltete der Chor am 30. August im Rahmen der 27. Kärntner Sängerwallfahrt des MGV Gurk den Gottesdienst im Gurker Dom musikalisch.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes zeigten sich von der Liedauswahl und dem Gesang des Pölser Chores beeindruckt. Im Anschluss an die Messe nahm die Klangschmiede am Gästesingen auf dem Marktplatz teil und präsentierte dort ebenfalls ihr musikalisches Programm.

Nach zwei Zugaben und gemütlichen Beisammensein mit Kärntner Chören ging für die Sänger aus Pöls ein erfolgreicher Tag in Gurk zu Ende.