Terrorermittlungen nach Angriff auf deutsches Umspannwerk

Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk am Kohlekraftwerk Jänschwalde in Deutschland ermittelt die Polizei unter anderem wegen Terrorverdachts. Neben dem Verdacht der Störung öffentlicher Betriebe, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel werde auch wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt, teilte das Brandenburger Polizeipräsidium am Mittwoch in Potsdam mit.

© APA/dpa Mehrere Anschläge auf das deutsche Stromnetz