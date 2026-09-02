ÖBB-Fahrpläne: „Hat sich nur für Graz-Fahrer verbessert“

Artikel über St. Veiterin, die mit dem Zug von Passering an den Wörthersee pendelt, rief einige Reaktionen hervor. Anbindungen und Fahrradmitnahme in Mittelkärnten als Kritikpunkt. ÖBB dementieren und sehen Region „gut angebunden“.

„Die Route Villach (oder sogar Italien) bis Wien ist jetzt für alle Nutzer rund um St. Veit viel umständlicher geworden“, schreibt eine Leserin auf Facebook zum Artikel „Zugumstellung sorgt bei junger Kärntnerin für tägliche Odyssee“ vom 27. August 2026. Diese Reaktion ist eine von vielen, die auf die Veröffentlichung des Berichts folgten, in dem Emma Raunegger (18) ihren – jetzt umständlicheren – Weg mit den ÖBB von ihrem Heimatort Passering bis an den Wörthersee beschreibt, wo sie ihren Ferialjob hat.

Seit Einführung der Koralmbahn fahren nämlich hauptsächlich Interregio-Züge von Friesach nach Klagenfurt und dort muss man, wenn man an den Wörthersee fährt, in eine S-Bahn umsteigen. Auch der Weg nach Feldkirchen sei mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. „Mein Freund lebt in Bodensdorf. Der Weg dorthin ist beinahe derselbe wie an den Wörthersee“, klagte Raunegger.

„Rückschritt für gesamte Region“

„Die Strecke von Friesach nach Klagenfurt West war vor allem für Studenten ideal. Jetzt muss man am Hauptbahnhof aussteigen und für zwei Stationen in einen anderen Zug einsteigen, was wiederum mit längerer Wartezeit verbunden ist“, kommentiert eine weitere Leserin, dass sich die Verbindung an die Universität durch die Koralmbahn zum Negativen entwickelt hat.

Generell kritisieren einige Leserinnen und Leser, dass der Raum Mittelkärnten seit Einführung des neuen Fahrplans eine Verschlechterung erlebt: „Die ÖBB können nicht zugeben, dass sie die alte Südbahn nun als Stiefkind behandeln. Die Koralmbahn ist für Kärnten und vor allem das Lavanttal ein Sprung in die Zukunft. Für Friesach, St. Veit und die gesamte Region ist sie leider ein massiver Rückschritt.“ Ein weiterer kommentiert: „Es hat sich nur für die verbessert, die nach Graz fahren.“

Kostenpflichtige Fahrradmitnahme

Was ebenfalls für mehrere Personen ein Kritikpunkt ist, ist die kostenpflichtige Mitnahme von Fahrrädern in Interregio-Zügen: „Die Mitnahme von Fahrrädern für Jugendliche mit dem Jugendmobilticket ist nicht mehr möglich. Wenn mein Sohn von Friesach nach Klagenfurt fährt und ein Fahrrad mitnimmt, muss er pro Richtung zwei Euro zahlen, plus drei Euro für eine Reservierung – obwohl kein einziges Fahrrad im Zug ist. Die Mitnahme ist nur in S-Bahnen kostenlos, diese fahren mit dem neuen Fahrplan aber von Friesach nicht mehr. Daher entstehen bei einer Hin- und Rückfahrt Kosten von zehn Euro extra.“ schreibt ein Vater. „Ich habe das gleiche Problem, nur von St. Veit nach Treibach-Althofen. Zehn Euro pro Tag mehr“, pflichtet ein Leser bei und noch einer schreibt: „Wir konnten bisher von Passering mit dem Rad ohne umsteigen nach Lienz fahren, jetzt geht es nicht mehr. Ticket reservieren, Fahrrad auch, in Klagenfurt umsteigen, in Villach auch …“

© ÖBB/Max Wegscheider ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer

Trotz der Kritik betonen die ÖBB erneut, dass sich durch die Koralmbahn nicht nur der Fernverkehr erheblich beschleunigt hat, sondern „auch im Nahverkehr zusätzliche Kapazitäten geschaffen wurden“. Der neue Umstieg in Klagenfurt sei dabei kein Versehen, sondern bewusst so gestaltet, dass am Knoten gleichzeitig Anschlüsse in mehrere Richtungen ermöglicht werden, etwa nach Villach, ins Rosental, oder zurück nach Friesach. Für die Verbindung von Feldkirchen an den Wörthersee gelte im Grundsatz dasselbe Prinzip: „Der Knoten Klagenfurt bündelt Verbindungen, und durch die S-Bahn-Linien entstehen neue umsteigefreie Relationen. Aus unserer Sicht ist auch diese Region gut angebunden, wenn auch mit geänderten Reiseketten“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer.

Ticket für Fahrrad auch in S-Bahn nötig

Zum Thema Fahrradmitnahme informieren die ÖBB, dass ein Fahrradticket sowohl im Nahverkehr (also auch in der S-Bahn) als auch im Fernverkehr benötigt wird. Der Unterschied zwischen S-Bahn und Interregio ist allerdings, dass Letzterer dem Fernverkehr zugeordnet wird und somit auch ein Stellplatz mitreserviert werden muss, damit die Mitnahme garantiert werden kann. „Rückmeldungen und auch Beschwerden zu den Interregio-Zügen erreichen uns unregelmäßig. Wir nehmen sie trotz allem ernst und beziehen sie in unsere laufenden Planungen ein. Allerdings bewerten wir einzelne Rückmeldungen immer im Gesamtkontext.“