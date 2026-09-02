Staatsoberhäupter treffen sich beim Forum Alpbach

Das am Dienstag in Innsbruck gestartete Treffen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Staatsoberhäuptern aus fünf deutschsprachigen Ländern hat am Mittwoch im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach (EFA) seine Fortsetzung gefunden. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nahm zusammen mit EFA-Präsident Othmar Karas und Bürgermeister Markus Bischofer gegen 10.00 Uhr im malerischen Alpbachtal vor dem Congress Centrum den hohen Besuch in Empfang.