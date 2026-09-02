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Staatsoberhäupter treffen sich beim Forum Alpbach

Das am Dienstag in Innsbruck gestartete Treffen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Staatsoberhäuptern aus fünf deutschsprachigen Ländern hat am Mittwoch im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach (EFA) seine Fortsetzung gefunden. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nahm zusammen mit EFA-Präsident Othmar Karas und Bürgermeister Markus Bischofer gegen 10.00 Uhr im malerischen Alpbachtal vor dem Congress Centrum den hohen Besuch in Empfang.

v.l. BGM Johannes Anzengruber, LH Anton Mattle, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Deutschland), Bundespräsident Guy Parmelin (Schweiz), Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Österreich), Alois von und zu Liechtenstein, König Philippe von Belgien, Großherzog Guillaume V. von Luxemburg beim abschreiten der Ehrenformationen am Dienstag, 1. September 2026, beim Tiroler Empfang anlässlich eines Treffens von Bundespräsident Van der Bellen mit Amtskollegen aus Liechtenstein, Belgien, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz, in Innsbruck.
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
v.l. BGM Johannes Anzengruber, LH Anton Mattle, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Deutschland), Bundespräsident Guy Parmelin (Schweiz), Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Österreich), Alois von und zu Liechtenstein, König Philippe von Belgien, Großherzog Guillaume V. von Luxemburg beim abschreiten der Ehrenformationen am Dienstag, 1. September 2026, beim Tiroler Empfang anlässlich eines Treffens von Bundespräsident Van der Bellen mit Amtskollegen aus Liechtenstein, Belgien, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz, in Innsbruck.
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