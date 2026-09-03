Gas, Heizöl, Sprit: Preise steigen, Besserung ist nicht in Sicht

Mit den schwindenden Hoffnungen auf eine baldige friedliche Lösung im Irankrieg legen die Energiepreise wieder deutlich zu.

Ein Auf und Ab, ein Ab und Auf: Diese Hochschaubahn bei den Energiepreisen ist seit Beginn des Irankriegs und den damit einhergehenden Blockaden der Straße von Hormuz zum Dauerphänomen geworden. Seit Tagen zeigen die Pfeile nun wieder nach oben. Der Konflikt im Nahen Osten hat sich intensiviert, die Fronten sind verhärtet, mit einer raschen Friedenslösung wird derzeit nicht gerechnet. Das treibt die Preise.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzölsorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar an. Binnen einer Woche beträgt das Plus fast acht Prozent. Zum Vergleich: Ende Juni und Anfang Juli waren es 75 Dollar, gestern zwischenzeitlich 97 Dollar. Ein Ende der Rallye ist vorerst nicht in Sicht.

Das spiegelt sich an den Tankstellen wider, wo der bundesweite Mittelwert für einen Liter Diesel laut Spritpreisrechner der E-Control bei 2,033 Euro liegt (in der Steiermark sind es 2,019 Euro, in Kärnten 2,009 Euro). Damit nähert man sich wieder den April-Werten an.

In Österreich ist die Spritpreisbremse, wie berichtet, verlängert worden. Bis Ende September wird die Mineralölsteuer (MöSt) um 1,9 Cent pro Liter gesenkt, die Margenbegrenzung bleibt ausgesetzt. Jürgen Roth, Bundesobmann des Fachverbands Energiehandel, hat aus seiner Ablehnung gegenüber der Spritpreisbremse nie einen Hehl gemacht, die Branche begrüße es, dass es zu keinen Margeneingriffen komme, aber an sich sei stets in Aussicht gestellt worden, dass die Preisbremse mit August auslaufe, so Roth.

„Jedes Instrument, das zu einem staatlichen Dauereingriff führt, ist für eine Branche in einem funktionierenden Markt nicht gut.“ Man beobachte Tagesschwankungen von fünf bis acht Cent, „weil die Börse so verrückt spielt", da würden sich die 1,9 Cent an MöSt-Ersparnis schnell relativieren, sagt Roth. „Hätte man die CO 2 -Steuer zur Inflationsbekämpfung vorübergehend ausgesetzt, dann hätte das einen Effekt von 15 Cent gehabt.“

Die Energiehändler würden jedenfalls nicht von den steigenden Preisen profitieren, „für die klein strukturierten oder mittelständischen österreichischen Tankstellenbetreiber, die für den Wettbewerb sorgen, steigt die Marge dadurch nicht, uns sind niedrige Treibstoffpreise auch viel lieber", betont Roth. Diese sind vorerst nicht in Sicht.

Heizölpreise? Schwierig

Das zeigt sich auch beim Heizölpreis. Laut dem Vergleichsportal „Fastenergy“ liegt der Durchschnitt in Österreich derzeit bei 174,55 Euro je 100 Liter (bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern). Das ist der höchste Wert seit Mitte April. Noch Anfang Juli lag der Preis bei rund 130 Euro. Die Lage sei schwierig, räumt Roth ein, „wir haben das nicht in der Hand, weder in Österreich noch in Europa, die entscheidende Frage lautet seit Monaten, gibt es einen Frieden oder gibt es keinen“.

Markant legt unterdessen auch der europäische Gaspreis zu, eine Entwicklung, die auch im Zusammenhang mit der Inflation mit Besorgnis beobachtet wird. Der Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam klettert seit Tagen unaufhaltsam nach oben und erreichte zwischenzeitlich knapp 75 Euro je Megawattstunde (MWh). Das ist der höchste Preis seit Beginn des Irankriegs. Binnen drei Wochen stieg der Preis um 40 Prozent. Neben der Hormuz-Blockade als wichtige Transportroute (auch für LNG-Flüssiggas) sorgt auch die vergleichsweise geringere Füllmenge der Gasspeicher in Europa (rund 60 Prozent) derzeit für einen Preisauftrieb.